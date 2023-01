Circle fournira des services de système de communauté portuaire au port méditerranéen

(Alliance News) - Circle Group Spa a annoncé mercredi qu'il allait fournir des services de système de communauté portuaire à un port méditerranéen de premier plan.

"Pour Circle, la commande s'élève à plus de 130 000 euros et représente une nouvelle étape évolutive dans la voie Connect 4 Agile Growth 2024 pour la simplification et la modernisation du marché de la logistique portuaire", explique l'entreprise.

Développée pour agir comme une sorte de "guichet unique opérationnel, documentaire et douanier" capable de connecter numériquement les acteurs publics et privés et de mettre en œuvre efficacement les processus communautaires d'un port, cette solution met en réseau de nombreux acteurs, des autorités douanières aux garde-côtes, des expéditeurs aux fournisseurs de transport, des opérateurs logistiques du dernier kilomètre aux terminaux intérieurs.

Luca Abatello, PDG de Circle, a déclaré : "Le système de communauté portuaire permettra, d'une part, d'accroître l'efficacité du trafic entrant et sortant du port et, d'autre part, d'offrir un outil de suivi valable, sous le signe d'une logistique de plus en plus prédictive basée sur des services numériques fédérés".

L'action de Circle Group a clôturé mercredi au pair à 3,88 euros par action.

