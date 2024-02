(Alliance News) - Circle Spa a annoncé mercredi la constitution de la société italienne Next Customs Spa dédiée aux services numériques d'optimisation douanière.

La société, avec un capital social de 10 000 euros, est détenue à 51% par Circle et dirigée par Luca Abatello.

Luca Abatello, Président & CEO de Circle Group, explique la décision de se concentrer davantage sur le développement de services douaniers innovants à travers la NewCo comme suit : "Nous pensons que la question des douanes est hautement stratégique pour l'évolution du parcours de croissance Agile Connect 4 et nous percevons une forte demande, de la part du marché, pour des services innovants qui peuvent offrir une vision complète et harmonisée des nouveaux scénarios réglementaires, à la fois au niveau national et européen".

La nouvelle société Circle est fonctionnelle à la poursuite des initiatives visant à harmoniser les processus douaniers, à garantir un flux de transport et de logistique plus efficace, plus rapide et plus léger, ainsi qu'à se conformer naturellement aux réglementations douanières actuelles et aux simplifications supplémentaires en cours d'approbation, et également à une orientation prospective en ce qui concerne la réforme proposée du Code des douanes européen discutée ces derniers mois, y compris le nouveau règlement sur le Mécanisme d'Ajustement aux Frontières pour le Carbone.

L'action de Circle a clôturé mercredi en hausse de 0,8 %, à 6,45 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.