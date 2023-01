Circle, nouvelle commande de 400 000 EUR pour des services à un opérateur logistique

(Alliance News) - Circle Spa a annoncé mercredi qu'elle a signé un nouveau contrat pour fournir la suite Milos MTO et les services fédérés associés à un important opérateur logistique actif dans la gestion des expéditions ferroviaires d'importation et d'exportation pour des entreprises de premier plan en Italie du Nord et en Europe centrale.

La valeur de la commande est supérieure à 400 000 EUR

Ainsi, "Circle confirme une nouvelle fois l'alignement du plan stratégique Connect 4 Agile Growth avec les besoins des acteurs du marché de bénéficier d'un réseau de services logistiques de plus en plus vert et fédéré", explique l'entreprise dans une note.

Mercredi, Circle a clôturé à plat à 3,80 euros par action.

