Circle remporte un contrat de 130 000 euros auprès d'un opérateur portuaire européen

(Alliance News) - Circle Spa a annoncé jeudi avoir été sélectionné par un opérateur européen de premier plan pour soutenir le développement de services numériques aéroportuaires, multimodaux et douaniers innovants.

Circle Group accompagnera le client pendant les neuf mois que durera le contrat, d'une valeur de plus de 130 000 euros.

"Le nouveau contrat et le projet constituent une nouvelle avancée dans le cadre de la feuille de route Connect 4 Agile Growth qui vise à connecter toutes les parties prenantes de la chaîne d'approvisionnement dans une logique numérique, verte et fédérée", explique l'entreprise.

"Grâce à la combinaison des procédures aéroportuaires, multimodales et douanières, il sera possible d'améliorer le processus de transfert des marchandises à l'arrivée et au départ, permettant au propriétaire ou au responsable des marchandises et à leurs partenaires d'expédition, de logistique et de transport de transférer ces dernières de manière simplifiée, efficace et optimisée", a expliqué Luca Abatello, CEO & président de Circle. Les procédures douanières multimodales deviennent ainsi encore plus flexibles et l'efficacité et le suivi en temps réel une réalité quotidienne".

L'action Circle a clôturé jeudi en baisse de 0,4 %, à 4,68 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

