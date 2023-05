Circle remporte un contrat de 250 000 euros avec un port méditerranéen de premier plan

(Alliance News) - Circle Group Spa a annoncé lundi avoir signé un nouveau projet d'une valeur d'environ 250 000 euros - valable pour la période 2023-2025 - avec un port méditerranéen de premier plan.

Ce projet constitue une nouvelle étape dans la feuille de route Connect 4 Agile Growth, qui prévoit l'expansion de la couverture géographique comme l'une des pierres angulaires de la stratégie de développement du groupe, a expliqué l'entreprise.

"Le fait que nous ayons été sélectionnés pour soutenir l'évolution des services portuaires, ferroviaires et douaniers avancés d'un acteur important des ports méditerranéens, principalement actif dans le trafic de conteneurs et se distinguant par sa forte vocation ferroviaire, est une source de grande fierté et de satisfaction", a commenté Luca Abatello, PDG et président de Circle.

L'action Circle a clôturé lundi en hausse de 0,9 %, à 4,58 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

