Circle remporte une commande de 500 000 euros auprès d'un grand port italien

(Alliance News) - Circle Spa a annoncé jeudi qu'un port méditerranéen de premier plan a choisi les 'Port Community Services' du groupe.

La commande, d'une valeur de plus de 500 000 euros pour une durée de neuf mois, "confirme l'actualité de l'industrie portuaire et les très fortes opportunités de développement qui se concrétisent de plus en plus sur le marché de la logistique intermodale et ferroviaire", écrit la société dans une note.

Luca Abatello, PDG et président de Circle, a déclaré : "Nous sommes ravis de la confiance et de l'appréciation que les plus grands acteurs du secteur réservent à nos Port Community Services, qui répondent à la nécessité de connecter numériquement les acteurs publics et privés pour accroître l'efficacité des processus communautaires d'un port, et représentent l'une des pierres angulaires de la stratégie Connect 4 Agile Growth".

Jeudi, Circle a clôturé en baisse de 1,2 % à 4,10 euros par action.

