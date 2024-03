(Alliance News) - Circle Spa a annoncé mardi avoir clôturé l'année 2023 avec une valeur de production de 13,2 millions d'euros, en hausse de 22 % par rapport aux 10,9 millions d'euros enregistrés en 2022.

Cette croissance aurait même pu dépasser les attentes initiales, mais elle a été affectée par la replanification par les gouvernements de la quasi-totalité des fonds PNRR, reportés à 2024, tant au Portugal qu'en Italie. En particulier, en Italie, les fonds liés aux ports ont été inclus dans l'appel MIT qui a expiré le 30 novembre 2023 et a été consolidé le 6 mars, confirmé dans les actes définis le 29 décembre 2023 et qui prendront effet à partir du deuxième trimestre de 2024, et dans l'appel Interports publié le 23 février.

"Il est donc clair que les activités connexes ont été reportées à la période suivant le premier trimestre 2024 et jusqu'à la mi-2026", a déclaré la société.

Au Portugal, une voie similaire les a reportées à la période suivant le premier semestre 2024.

En ce qui concerne l'analyse des chiffres préliminaires pour 2023, la direction estime que, malgré les effets réfléchis sur la valeur de la production résultant du changement expliqué, les marges du compte de résultat sont conformes aux meilleures attentes, grâce aux gains d'efficacité réalisés dans les activités de projet, aux synergies accrues entre les sociétés du groupe, aux accélérations et à l'utilisation contextuelle de nouveaux produits et services fédérés, ce qui laisse des opportunités substantielles et accrues en 2024 et 2025.

Luca Abatello, président-directeur général du groupe Circle, a déclaré : "Aussi articulée soit-elle, l'année 2023 a été remarquablement satisfaisante pour Circle. La croissance du groupe s'est poursuivie le long des deux lignes nodales que sont le développement de produits logiciels propriétaires et les projets innovants ; en outre, une contribution fondamentale a été apportée par les services fédérés Milos, base du plan d'affaires Connect for Agile Growth ".

"Sur le front européen, nous avons fait avancer les pierres angulaires liées à la transition verte et énergétique, nous avons signé plusieurs nouveaux projets européens et nous travaillons à la mise en œuvre dans neuf États membres du nouveau règlement eFTI 2020/1056 pour la gestion dématérialisée et normalisée des contrôles tout au long de la chaîne d'approvisionnement multimodale à l'échelle de l'UE. À cela s'ajoutent d'excellentes perspectives : nous sommes maintenant entrés au cœur des plans de transition énergétique et de l'UE de la prochaine génération, qui atteindront leur apogée au cours de la période de deux ans allant de la mi-2024 à la mi-2026".

