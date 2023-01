Cirle choisi par le terminal polyvalent de la Tyrrhénienne pour l'automatisation des portes d'embarquement

(Alliance News) - Circle Spa a annoncé lundi avoir signé, par l'intermédiaire du réseau d'affaires Log@Sea, un nouveau contrat pour la fourniture de solutions avancées d'automatisation de portes à un important terminal polyvalent de la Tyrrhénienne.

"La commande, dont la valeur dépasse 145 000 euros, porte sur la mise en œuvre d'un projet complet de composants matériels spécialisés et du logiciel Milos pour la gestion des procédures de contrôle d'accès des véhicules et des unités de transport intermodal. Cela confirme l'actualité et la confiance du marché dans les solutions qui sous-tendent notre plan Connect 4 Agile Growth", a expliqué le président et CEO Luca Abatello.

Plus précisément, un lecteur pour la reconnaissance des badges des conducteurs et une technologie permettant d'automatiser l'ouverture/la fermeture de la barrière à l'entrée, ainsi qu'un totem dans la voie seront installés ; en outre, la lecture des plaques d'immatriculation des tracteurs et des remorques se fera par le biais de la technologie OCR.

Circle, lundi, a clôturé à 3,76 euros par action.

