Les nationalistes irlandais du Sinn Fein proposent leurs "sincères condoléances" après le décès de la reine.

"Je voudrais offrir mes sincères sympathies et condoléances à ses enfants et à son cercle familial élargi", a déclaré Michelle O'Neill dans une déclaration jeudi qui reconnaît également "la profonde tristesse" au sein de la communauté unioniste pro-britannique d'Irlande du Nord.

"Personnellement, je suis reconnaissante de la contribution significative et des efforts déterminés de la Reine Elizabeth pour faire avancer la paix et la réconciliation entre nos deux îles", a-t-elle ajouté.

"Tout au long du processus de paix, elle a montré l'exemple en établissant des relations avec ceux d'entre nous qui sont irlandais et qui partagent une allégeance et des aspirations politiques différentes d'elle-même et de son gouvernement."