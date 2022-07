Un feu de forêt grec fait rage près d'Athènes, des maisons et un hôpital sont évacués

De lourds nuages de fumée s'élevaient dans le ciel au-dessus du mont Penteli où l'incendie s'est déclaré à 14 h 30 GMT, à quelque 27 km (16 miles) du centre d'Athènes.

Le temple du Parthénon, sur la colline de l'Acropole, était couvert d'une lumière rouge due à l'incendie qui brûlait en arrière-plan. Les flammes brûlantes étaient visibles depuis l'île d'Evia, selon des témoins.

Les médias locaux ont rapporté que les flammes avaient brûlé au moins une maison mais les pompiers n'ont pas voulu confirmer l'information.

Environ 350 pompiers assistés de 60 engins tentaient de dompter le brasier, qui brûlait sur plusieurs fronts. Plus de 24 hélicoptères et avions déversaient auparavant de l'eau sur les flammes mais les appareils ne pouvaient pas continuer à voler dans l'obscurité pour des raisons de sécurité.

Les autorités ont ordonné l'évacuation de quatre zones, Drafi, Anthousa, Dioni et Dasamari. Elles ont également conseillé aux résidents d'autres zones de se tenir prêts à évacuer leurs maisons, si on leur en donne l'ordre.

La circulation a été interrompue sur les routes menant à Penteli. Un hôpital et l'Observatoire national d'Athènes ont été évacués par précaution.

"Aujourd'hui est un jour difficile. Nous sommes au plus fort de la saison des incendies et les conditions actuelles facilitent le déclenchement et la propagation des incendies", a déclaré le porte-parole des pompiers, Yiannis Artopios, dans un communiqué.

M. Artopios avait auparavant déclaré à la télévision d'État ERT que l'incendie était un cas "difficile" et que 28 pompiers de Roumanie assistaient également les efforts des pompiers grecs.

"Nous nous battons, nous essayons d'encercler le feu", a déclaré Artopios.

Selon les prévisions, les vents devraient persister jusqu'à mercredi après-midi.

Plus de 200 pompiers et équipements venus de Bulgarie, de France, d'Allemagne, de Roumanie, de Norvège et de Finlande seront en alerte pendant les mois les plus chauds de juillet et août en Grèce.

L'année dernière, des feux de forêt ont ravagé environ 121 000 hectares de forêts et de brousse dans différentes parties de la Grèce, alors que le pays connaissait sa pire vague de chaleur depuis 30 ans.