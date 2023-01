Un groupe italien de la chaîne d'approvisionnement choisit Circle pour numériser ses procédures

(Alliance News) - Circle Spa a annoncé mercredi avoir été sélectionné par un grand groupe multimodal du nord de l'Italie pour soutenir l'automatisation et la numérisation de ses procédures, en assurant une visibilité complète de chaque étape de la chaîne d'approvisionnement.

La commande, dont la valeur dépasse 270 000 euros, concerne la mise en œuvre des services fédérés du logiciel Milos et découle de la nécessité de standardiser les flux d'informations échangés par les sociétés du groupe avec les différents acteurs de la chaîne logistique et de disposer d'un outil technologique capable de garantir un suivi complet des expéditions à travers un tableau de bord unique, très intuitif, mis à jour en temps réel et fédéré avec les clients et partenaires.

Mercredi, Circle a clôturé dans le rouge de 2,5 pour cent à 3,89 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste d'Alliance News

