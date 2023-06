CIRCOR International, Inc. fournit des produits et des services de contrôle des flux pour les marchés industriels, aérospatiaux et de la défense. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Industriel, et Aérospatial et Défense. Le segment industriel propose une gamme de produits et de services de contrôle des flux, notamment des pompes à vis, des pompes à cavité progressive, des pompes centrifuges spécialisées, des pompes doseuses à engrenages, des vannes de recirculation automatique, des vannes techniques, des dispositifs d'actionnement et de décapitation, et d'autres. Elle fabrique et commercialise des produits et des services sous diverses marques telles que Allweiler, DeltaValve, Houttuin, IMO Pump, IMO AB, Leslie Controls, RG Lawrence, RTK, Schroedahl, TapcoEnpro, Tushaco et Zenith. Son segment Aérospatiale & Défense propose une gamme de solutions, notamment des pompes centrifuges, à deux vis et à hélice spécialisées, des vannes de contrôle spécialisées, des vannes papillon et des actionneurs conformes aux normes MIL, des systèmes électromécaniques, pneumatiques et hydrauliques, des systèmes de contrôle des fluides et des mouvements, et d'autres encore.

Secteur Machines et équipements industriels