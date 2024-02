Circuit Fabology Microelectronics Equipment Co Ltd est une société basée en Chine dont les activités principales sont la recherche et le développement, la fabrication et la vente d'équipements d'imagerie directe et d'équipements de lithographie à écriture directe. Elle fournit également des services de maintenance connexes. La société se concentre sur la lithographie par écriture directe micro-nano. Ses produits sont les suivants : équipement d'imagerie directe pour circuits imprimés (PCB) et système de ligne automatique, équipement de lithographie par écriture directe pour pan semi-conducteurs et système de ligne automatique, autres équipements d'imagerie directe par laser et autres. La société mène principalement ses activités sur le marché national.