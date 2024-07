Le Circus Group a annoncé la nomination d'Arne Rost en tant que nouveau membre de son conseil consultatif. En tant que directeur général du TUM Venture Labs Robotics /AI, le rôle d'Arne Rost au sein de ce pôle européen de premier plan dans le domaine des technologies profondes consiste à favoriser la création d'entreprises innovantes et évolutives. Cet ajout stratégique soutient les objectifs de Circus Group visant à améliorer ses capacités de production en série, à renforcer sa position de pionnier dans le domaine de la robotique de restauration et à faciliter le déploiement commercial à l'échelle mondiale au cours des prochaines années.

Arne Rost, qui a notamment occupé des postes clés au sein du groupe Bosch Home Appliances, apporte plus de 17 ans d'expérience dans le domaine de la robotique, en se spécialisant dans le développement et la mise à l'échelle de solutions de pointe qui répondent aux défis du monde réel. Son expertise en robotique sera déterminante pour aider Circus à renforcer ses partenariats et à soutenir le développement du robot CA-1 en vue d'une production en série et d'un développement ultérieur du produit. L'université technique de Munich (TUM), régulièrement classée parmi les meilleures universités européennes, a conservé son statut d'"université d'excellence" depuis 2006, une distinction qui reconnaît son rôle de premier plan dans la recherche de pointe allemande.

La TUM occupe actuellement la première place dans la catégorie robotique des classements AIR entre 2018 et 2023. En outre, le Financial Times a désigné l'UnternehmerTUM comme le meilleur centre de création d'entreprises en Europe, grâce notamment à son solide réseau.