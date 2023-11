Cirrus Logic, Inc. est spécialisée dans les solutions de traitement à signaux mixtes de faible puissance et de haute précision. Les gammes de produits de la société sont l'audio et les signaux mixtes haute performance (HPMS). Elle fournit des composants audio de haute précision, à faible consommation d'énergie et à faible latence, qui sont utilisés dans diverses applications, notamment les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables, les casques de réalité virtuelle/augmentée, les systèmes de home cinéma, les systèmes de divertissement automobile et les systèmes audio professionnels. Ses produits audio comprennent des amplificateurs amplifiés, des codecs, des codecs intelligents, des convertisseurs analogiques-numériques, des convertisseurs numériques-analogiques et des processeurs de signaux numériques autonomes. Les produits HPMS de la société comprennent des contrôleurs de caméra, des solutions haptiques et de détection, des batteries et des circuits intégrés de puissance. En outre, la technologie SoundClear de la société consiste en un large portefeuille d'outils, de logiciels et d'algorithmes qui aident à différencier les produits de ses clients en améliorant l'expérience de l'utilisateur.