Cisco Systems, Inc. : En phase d'accumulation 30/03/2022 | 08:40 achat En attente

Cours d'entrée : 55.67$ | Objectif : 61$ | Stop : 52$ | Potentiel : 9.57% Le titre Cisco Systems, Inc. fait du surplace. Cette situation ne saurait durer. Une sortie par le haut de l'actuel trading range devrait s'accompagner d'un retour de la volatilité. Le timing apparaît par conséquent pertinent pour se positionner en anticipation de ce mouvement.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 61 $. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

La société dispose d'un bon score ESG par rapport à son secteur, d'après Refinitiv.

Points forts Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.

Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles L'évolution attendue du chiffre d'affaires laisse supposer une croissance médiocre au cours des prochains exercices.

Avec une valeur d'entreprise estimée à 4.08 fois le chiffre d'affaires pour l'exercice en cours, la société apparaît assez fortement valorisée.

Sous-secteur Communications et réseaux - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. CISCO SYSTEMS, INC. -12.15% 231 263 ARISTA NETWORKS, INC. -2.05% 43 321 MOTOROLA SOLUTIONS, INC. -12.39% 40 039 FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET.. -15.44% 31 469 NOKIA OYJ -10.06% 31 417 ERICSSON -13.95% 30 993 UBIQUITI INC. -3.95% 18 128 ZTE CORPORATION -28.18% 16 602 JUNIPER NETWORKS, INC. 5.54% 12 158 CIENA CORPORATION -19.58% 9 417 LUMENTUM HOLDINGS INC. -5.71% 7 201

Données financières USD EUR CA 2022 52 844 M - 47 608 M Résultat net 2022 12 242 M - 11 028 M Tréso. nette 2022 13 557 M - 12 214 M PER 2022 19,1x Rendement 2022 2,70% Capitalisation 231 Mrd 231 Mrd 208 Mrd VE / CA 2022 4,12x VE / CA 2023 3,79x Nbr Employés 79 500 Flottant 99,9% Prochain événement sur CISCO SYSTEMS, INC. 05/04/22 Détachement de dividende Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 29 Dernier Cours de Clôture 55,67 $ Objectif de cours Moyen 64,33 $ Ecart / Objectif Moyen 15,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Charles H. Robbins Chairman & Chief Executive Officer Richard Scott Herren Chief Financial Officer & Executive VP Jacqueline Guichelaar Group Chief Information Officer & Senior VP Roland Acra Chief Technology Officer & Senior Vice President Maria Martinez Chief Operating Officer & Executive Vice President