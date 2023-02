Cisco : Jefferies relève sa cible après les résultats

Jefferies réitère sa recommandation 'achat' sur Cisco Systems avec un objectif de cours relevé de 54 à 56 dollars, au lendemain de la publication des résultats du fournisseur de technologies réseaux au titre de son deuxième trimestre comptable.



Le broker juge que ces résultats et les objectifs semblent de bonne facture, mais pense que 'les investisseurs devraient certainement mettre les objectifs en perspective, étant donnée la normalisation en voie de la chaine d'approvisionnement'.



'Plus important encore, nous avons pensé que leurs commentaires sur l'environnement macroéconomique étaient très bons (ils ne voient aucun impact significatif sur l'activité)', poursuit-il dans le résumé de sa note de recherche.



