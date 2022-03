Cisco : Wells Fargo dégrade à 'pondérer en ligne'

Wells Fargo a annoncé jeudi avoir dégradé sa recommandation sur Cisco, qu'il ramène de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne' avec un objectif de cours abaissé de 70 à 65 dollars.



S'il dit rester optimiste sur plusieurs éléments caractéristiques du groupe, comme l'amélioration de son carnet de commandes ou le rythme de renouvellement des abonnements de ses clients, le bureau d'études dit s'inquiéter de l'attention croissante que l'équipementier de réseaux accorde à sa croissance, au détriment de sa rentabilité, un phénomène qui le conduit à envisager un profil risque/rendement moins favorable sur la valeur.



