CISCO : Goldman Sachs passe à l'Achat

Goldman Sachs a relevé sa recommandation de Neutre à Achat avec un objectif de cours de 59 dollars. Le bureau d'études juge que la perspective d'une augmentation des dépenses des entreprises en matière de réseaux de campus offre une opportunité de hausse fondamentale pour l'action. Il s'attend à ce que lors de leur retour au bureau, les employés fassent un usage plus massif de la vidéoconférence.



Le broker pense que les revenus générés par les réseaux de campus est assorti de marges plus élevées que la moyenne des entreprises, d'après nos entretiens avec le secteur.



À titre d'illustration, il estime qu'une croissance du chiffre d'affaires de 9% pour les commutateurs pour les campus avec une marge brute de 80% (par rapport à sa prévision d'une croissance de 6% et d'une marge de 70%) entraînerait une hausse de 20 cents ou 6% de son estimation de bénéfice par action pour l'exercice 2022.