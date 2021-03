CISCO : JPMorgan adopte une recommandation positive

JPMorgan a relevé sa recommandation de Neutre à Surpondérer et son objectif de cours de 50 dollars à 55 dollars sur Cisco. Le bureau d'études a justifié sa décision par la combinaison d'une reprise des dépenses informatiques des entreprises en avance sur les prévisions, d'une transformation vers un modèle à abonnements en ligne avec les attentes et d'une valorisation encore peu coûteuse à la suite de sa sous-performance par rapport à ses pairs



L'apaisement des inquiétudes découlant du retour à la croissance annuelle devrait ramener le multiple à 16 fois les bénéfices. À moyen terme, la transformation en cours vers des logiciels par abonnement continue de plaider en faveur d'une revalorisation du PER entre 17 et 20.