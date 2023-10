Cisco a annoncé la nomination de Dan Schulman à son conseil d'administration à compter du 10 octobre 2023. Schulman a précédemment été président et PDG de PayPal Holdings, Inc. de juillet 2015 à septembre 2023, et a été président et PDG désigné de PayPal de septembre 2014 à juillet 2015. M. Schulman a également été président du groupe Prepaid chez Sprint Nextel Corporation après l'acquisition de Virgin Mobile USA, Inc. où il a dirigé l'entreprise en tant que PDG fondateur.

Plus tôt dans sa carrière, M. Schulman a été président et PDG de Priceline Group, Inc. et chez AT&T, Inc. il a occupé une série de postes, dont celui de président de la division des marchés de consommation. M. Schulman siège aux conseils d'administration de PayPal, de Verizon Communications, Inc. et de Cleveland Clinic, et a précédemment siégé aux conseils d'administration de NortonLifeLock (anciennement Symantec Corporation) et de Flex Ltd. Il est titulaire d'une licence en arts du Middlebury College et d'une maîtrise en administration des affaires de la Leonard N. Stern School of Business de l'université de New York. Cisco a également annoncé que M. Michele Burns, Rod McGeary et le Dr Lisa T. Su ont informé le conseil d'administration qu'ils ne se présenteraient pas à la réélection lors de l'assemblée annuelle de Cisco en 2023.

Burns et McGeary siègent au conseil d'administration de Cisco depuis vingt ans, et Su depuis 2020.