Cisco : a finalisé l'acquisition de Splunk pour 28 Mds$

Le 18 mars 2024 à 14:15 Partager

Cisco a annoncé avoir finalisé son acquisition de Splunk pour 28 milliards de dollars.



Créé en 2003, Splunk conçoit des logiciels simples à utiliser permettant de garantir la sécurité des ordinateurs, des systèmes et des réseaux des entreprises.



Différentes versions de ses logiciels permettent de surveiller et d'analyser les données machine et sont disponibles pour les services 'cloud'.



' En tant que l'un des plus grands éditeurs de logiciels au monde, Cisco a pour objectif de révolutionner la manière dont ses clients exploitent leurs données pour connecter et protéger chaque aspect de leur organisation, tout en contribuant à alimenter et à protéger la révolution de l'IA. ' a déclaré Chuck Robbins, président et PDG de Cisco.



' La combinaison de nos technologies offrira une visibilité et une compréhension vraiment complètes de l'ensemble de l'empreinte numérique d'une entreprise, apportant un niveau de résilience sans précédent grâce au portefeuille de produits de sécurité et d'observabilité le plus étendu et le plus puissant du marché. ' a déclaré Gary Steele, vice-président exécutif et directeur général de Splunk.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.