Cisco Systems, Inc., est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation d'équipements réseaux pour Internet. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit : - équipements réseaux (66,5%) : commutateurs et routeurs, systèmes et logiciels technologiques (systèmes de stockage, d'accès à Internet, de sécurisation, câblages, passerelles, interfaces et modules de connexion, etc.), etc. ; - services (26,3%) : services d'assistance technique, de conception, de réalisation, d'intégration de réseaux, etc. ; - produits de sécurité (7,2%). La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (57,8%), Europe-Moyen Orient-Afrique (26,6%) et Asie-Pacifique (15,6%).

Secteur Communications et réseautage