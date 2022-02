Cisco : aurait proposé plus de 20 milliards de dollars pour Splunk

Cisco a fait une offre d'achat de plus de 20 milliards de dollars sur l'éditeur de logiciels Splunk, selon des personnes proches du dossier citées par le Wall Street Journal, dans ce qui serait la plus grosse acquisition jamais réalisée par le spécialiste des réseaux. Splunk, fondée en 2003, crée des logiciels pour surveiller et analyser les données. Le média précise que l'offre a été faite récemment et les sociétés ne sont pas actuellement en pourparlers actifs.



" La présence importante de Splunk dans le domaine de la sécurité offrirait une opportunité significative pour Cisco, qui est à la traîne de ses pairs dans le domaine des opérations de sécurité ", explique Jefferies.