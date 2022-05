Cisco chute en raison de perspectives sombres et d'une pénurie d'approvisionnement

Cisco a manqué les estimations de ventes trimestrielles et a abaissé ses prévisions de croissance pour l'ensemble de l'année, ce qui a entraîné une baisse des actions de ses pairs Juniper Networks, F5 Inc et Arista Networks de 2,6 % à 7 % avant la cloche.

Les sociétés axées sur les entreprises telles que Cisco, qui ont profité du fait que les entreprises ont dépensé pour mettre à niveau leur infrastructure technologique afin d'intégrer le travail hybride, ont été confrontées à des défis en raison d'une pénurie de composants qui s'est aggravée depuis que la Chine, plaque tournante de l'approvisionnement, a mis en place des verrouillages stricts de COVID en avril.

"L'année fiscale 23 devrait être davantage marquée par l'offre que par la demande, même si les commandes sont susceptibles de diminuer en raison de comparaisons difficiles", a déclaré Samik Chatterjee, analyste principal chez JP Morgan, ajoutant que le carnet de commandes de 15 milliards de dollars de Cisco apporte un certain soutien.

La société basée à San Jose, en Californie, a subi une perte de 200 millions de dollars après avoir cessé ses activités en Russie et en Biélorussie au trimestre dernier et prévoit une baisse de 1 % à 5,5 % de ses revenus pour le trimestre en cours, en partie à cause du ralentissement des importations de composants clés en provenance de Chine.

Entre-temps, les analystes ont signalé une concurrence accrue.

L'activité logicielle semble sous-performer tandis que "l'entreprise/commerciale de l'activité matérielle de base semble donner des parts aux concurrents", a écrit James Fish, analyste principal de Piper Sandler, dans une obligation.