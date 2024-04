L'innovation met la technologie au service des objectifs de développement durable des entreprises

Résumé :

Cisco et Morgan Solar mènent un projet pilote qui alimente les espaces de collaboration et de réunion avec de l'énergie solaire.

La conception met à profit les stores Energy Blinds de Morgan Solar (des stores photovoltaïques contrôlés de façon algorithmique qui captent l'énergie solaire propre), ainsi que le commutateur Power-over-Ethernet (PoE) de Cisco, qui aide à distribuer l'énergie dans la pièce, avec des intégrations dans WebEx.

Cette solution permet aux entreprises d'envisager différemment leur parcours vers la carboneutralité. Elle ouvre la voie à des approches innovantes qui peuvent être utilisées dans les espaces de bureaux commerciaux pour faire progresser les objectifs de développement durable grâce à la technologie.



TORONTO, 22 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, Cisco et Morgan Solar, une entreprise basée à Toronto spécialisée dans les solutions d'intégration de l'énergie solaire dans les environnements urbains, ont annoncé un projet pilote pour alimenter les espaces de collaboration et de réunion avec de l'énergie solaire.

Le premier projet pilote est actuellement déployé au Centre d'Innovation de Cisco à Toronto, avec des plans pour inclure deux sites clients supplémentaires. Le concept s'appuie sur les stores énergétiques de Morgan Solar, qui captent l'énergie solaire propre dans un microréseau à courant continu, et sur le commutateur Power-over-Ethernet (PoE) de Cisco, qui aide à distribuer l'énergie dans la pièce. La plateforme WebEx de Cisco est également intégrée et détecte lorsque la pièce n'est pas utilisée afin de maximiser la production d'énergie et de minimiser la consommation d'énergie.

« Pour entreprendre des mesures significatives vers un avenir durable, les entreprises doivent penser de façon créative à la manière d'y parvenir », a déclaré Wayne Cuervo, directeur du bureau de l'impact numérique de Cisco Canada. « En collaborant avec des entreprises innovantes comme Morgan Solar, nous stimulons le développement de solutions intelligentes qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des technologies de production d’énergie traditionnelles et créons de nouvelles voies vers la durabilité pour les entreprises. »

Les premiers résultats montrent que chaque fenêtre peut produire jusqu'à 50W d'énergie renouvelable, ce qui est suffisant pour faire fonctionner efficacement les équipements et les appareils nécessaires à la pièce pilote. Lorsque la pièce n'est pas occupée, le système stocke l'énergie solaire excédentaire pour l'utiliser plus tard en cas de besoin ou pendant les périodes de pointe, lorsque l'énergie du réseau peut coûter plus cher. Si cette solution était étendue à l'ensemble des espaces de bureaux, elle pourrait permettre une plus grande efficacité énergétique et une production d'énergie sur site supérieure à celle des panneaux solaires sur les toits seuls.

Au-delà de la notion de durabilité, le projet pilote vise à apporter une valeur commerciale tangible, incluant des économies de coûts et une productivité accrue. Il pourrait également aider à réduire les coûts associés à l'obtention de la certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) de l’U.S. Green Building Council, un organisme américain de renom, pour les bâtiments plus anciens.

Le Canada, à l'instar de nombreux pays, s'est engagé à réduire ses émissions à zéro d'ici à 2050. Le concept Cisco-Morgan Solar représente une nouvelle approche sur la façon dont les solutions technologiques innovantes peuvent contribuer aux objectifs nationaux en matière de développement durable. Alors que les parties prenantes recherchent des solutions pragmatiques pour lutter contre les changements climatiques, la technologie peut ouvrir de nouvelles perspectives de croissance et de gestion de l'environnement au Canada et partout dans le monde.

« Nous nous sommes engagés à créer des solutions qui rendent l'énergie solaire plus accessible aux organisations et nous travaillons avec Cisco pour y parvenir », a déclaré John Paul Morgan, président et directeur de la technologie chez Morgan Solar. « Le flux d'énergie à travers les fenêtres est le principal moteur de la consommation d'énergie d'un bâtiment. La gestion active et la capture de la lumière du soleil par les fenêtres ouvrent la voie à des bureaux plus autonomes et durables, tout en créant des espaces de travail plus confortables pour les personnes. »

Cette initiative est née de la candidature gagnante de Morgan Solar aux Prix de l'innovation pour un futur agile de Cisco, en 2022. Partant du principe que l'innovation ne peut se développer seule, Cisco consacre ses ressources, son expertise et son envergure à la résolution des problèmes auxquels sont confrontées les entreprises canadiennes dans le cadre de ce programme de récompenses.

Les objectifs de carboneutralité de Cisco

Cisco publie des rapports sur son impact environnemental depuis 2005. En 2021, Cisco s'est fixée pour objectif d'atteindre la carboneutralité dans l'ensemble de sa chaîne de valeur d'ici à 2040. Notre objectif englobe toutes les catégories d'émissions et est approuvé par l'initiative Science Based Targets dans le cadre de son programme Corporate Net-Zero Standard , le seul au monde qui permette de fixer des objectifs de carboneutralité pour les entreprises, conformément à la science environnementale. Au cours de l'exercice 2023, Cisco a consommé plus de 1,3 million de MWh d'électricité renouvelable, ce qui représente environ 91 % de sa demande totale d'électricité à l'échelle mondiale, y compris 100 % de l'électricité utilisée dans les installations de Cisco au Canada provenant de sources renouvelables.

À propos de Cisco

Cisco (NASDAQ : CSCO) est le leader mondial de la technologie qui connecte tout en toute sécurité pour tout rendre possible. Nous avons pour mission de favoriser un avenir inclusif pour tous en aidant nos clients à réinventer leurs applications, alimenter le travail hybride, sécuriser leur entreprise, transformer leur infrastructure et atteindre leurs objectifs en matière de développement durable. Pour en savoir plus, consultez la salle de presse et suivez-nous sur X à l'adresse @Cisco.

Cisco et le logo Cisco sont des marques commerciales ou des marques déposées de Cisco et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Une liste des marques de commerce de Cisco peut être consultée sur le site www.cisco.com/go/trademarks. Les marques commerciales tierces mentionnées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du mot partenaire n'implique pas une relation de partenariat entre Cisco et toute autre société.

À propos de Morgan Solar

Morgan Solar est un innovateur technologique et un fabricant avec 15 ans d'expérience dans le développement de produits et services pour les secteurs du bâtiment urbain et de l'énergie solaire pour les services publics. Dans le secteur du bâtiment, nous élaborons des produits photovoltaïques qui se distinguent par leur performance énergétique et environnementale exceptionnelle, tout en s'harmonisant avec la vision esthétique de chaque client. Dans le secteur solaire, notre plateforme de capteurs et d'outils analytiques offre des perspectives précises et basées sur les données pour l'optimisation des performances des champs solaires. Basés à Toronto, au Canada, nos scientifiques et ingénieurs sont experts en conception de produits, en modélisation de la lumière, en optique, en capteurs et contrôles distribués, ainsi qu’en analyse de données. Pour plus d'informations, visitez le site morgansolar.com .

