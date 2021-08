Cisco : hausse de 5% du BPA ajusté au 4e trimestre

Le géant des équipements de réseaux Cisco Systems a fait part mercredi soir d'un bénéfice net ajusté en hausse de 5% à 3,6 milliards de dollars au titre de son dernier trimestre 2020-21, soit un BPA ajusté de 84 cents.



Ses revenus ont augmenté de 8% à 13,1 milliards de dollars, avec des hausses de 3% pour les services et de 10% pour les produits (dont +13% pour les plateformes d'infrastructures), tandis que sa marge brute ajustée s'est améliorée de 0,6 point à 65,6%.



Affichant pour l'ensemble de 2020-21 un BPA ajusté stable à 3,22 dollars et une croissance des revenus de 1%, Cisco table, pour l'exercice qui commence, sur des fourchettes-cibles allant respectivement de 3,38 à 3,45 dollars, et de 5 à 7%.



