Cisco va s'offrir Splunk pour 28 milliards de dollars, soit 157 USD par action. Les dirigeants se sont mis d'accord pour créer l'un des principaux acteurs mondiaux du logiciel, avec une expertise importante dans la cybersécurité.

L'acquisition, qui devrait être finalisée d'ici la fin du troisième trimestre de l'année civile 2024, vise à accélérer la transformation commerciale de Cisco vers des revenus plus récurrents. Le flux de trésorerie devrait être positif et la marge brute augmenter au cours de la première année fiscale suivant la clôture. Le bénéfice par action non GAAP devrait croître au cours de la deuxième année, ce qui devrait accélérer la croissance du chiffre d'affaires et de la marge brute. L'action Splunk cotait 119,59 USD avant l'annonce, soit une valorisation de l'ordre de 20 Mds$. L'action Splunk a oscillé entre 25 USD il y a dix ans et 225 USD en septembre 2020.

Prévention des menaces cyber

Gary Steele, actuel PDG de Splunk, rejoindra l'équipe de direction de Cisco sous la responsabilité de Chuck Robbins, PDG de Cisco. "Nous sommes enthousiastes à l'idée de réunir Cisco et Splunk. Nos capacités combinées conduiront la prochaine génération de sécurité et d'observabilité basées sur l'IA", a déclaré Robbins.

L'union de ces deux entreprises vise à passer de la détection et de la réponse aux menaces à la prédiction et à la prévention des ces menaces. Cette combinaison de leaders en matière d'IA, de sécurité et d'observabilité contribuera à rendre les organisations plus sûres et plus résilientes.

La transaction sera finalisée d'ici la fin de l'été 2024

La transaction n'aura pas d'incidence sur le programme de rachat d'actions ou de dividendes annoncé précédemment par Cisco. L'acquisition a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration de Cisco et de Splunk. Elle devrait être finalisée d'ici la fin du troisième trimestre de l'année civile 2024, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires et d'autres conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation des actionnaires de Splunk.

Pour aller plus loin :