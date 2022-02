Cisco : le titre baisse, rumeurs d'une offre sur Splunk

L'équipementier de réseaux Cisco perd du terrain lundi matin à la Bourse de New York sur des informations de presse évoquant une éventuelle offre de rachat sur Splunk, une plateforme de données 'cloud' pour la cybersécurité.



L'action Cisco lâche actuellement plus de 2%, ce qui en fait l'une des plus fortes baisses d'un indice Dow Jones qui recule au même moment de 0,3%.



Selon le Wall Street Journal, qui cite des sources proches du dossier, Cisco aurait récemment proposé plus de 20 milliards de dollars afin de mettre la main sur Splunk, ce qui constituerait la plus grosse acquisition de son histoire.



A l'heure actuelle, les deux groupes ne seraient plus en phase de discussion actives, précise toutefois le quotidien financier.



Du côté des analystes financiers, on reconnaît qu'un tel rapprochement aurait un certain sens d'un point de vue stratégique.



'Le solide positionnement de Splunk sur le secteur de la sécurité permettrait à Cisco de doper des parts de marché qui ont tendance à s'affaiblir, tandis que sa plateforme d'observabilité (capacité à mesurer les états internes d'un système, NDLR) complémenteraient bien AppD et ThousandEyes', souligne-t-on chez Jefferies.



Splunk génère un chiffre d'affaires annuel de plus de 2,5 milliards de dollars, dont la moitié dans les métiers de la sécurité numérique.



Son action grimpait, elle, de presque 7% dans les premiers échanges. Au cours de vendredi, le titre avait perdu plus de 33% sur les 12 mois écoulés.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.