Cisco : en tête du Dow, J.P. Morgan loue les perspectives

Le titre Cisco enregistre la plus forte hausse du Dow Jones vendredi à la Bourse de New York suite à un relèvement de conseil de J.P. Morgan, qui met en avant les perspectives de croissance de l'équipementier de réseaux.



Les analystes de la banque américaine passent d'une opinion 'neutre' à une recommandation 'surpondérer' sur la valeur, avec un objectif de cours relevé de 50 à 55 dollars.



L'action Cisco gagne actuellement 2,5%, en tête du Dow Jones, qui est lui en hausse de 0,9%. Le spécialiste des réseaux était quasiment stable depuis le début de l'année.



Dans une note de recherche, J.P. Morgan met en évidence la valorisation peu onéreuse du titre après la sous-performance du titre par rapport à d'autres comparables comme Dell, HP ou Xerox.



Les analystes détachent par ailleurs la vigueur des dépenses technologiques de la part des entreprises, qui pourraient faire apparaître les prévisions de Cisco prudentes selon eux.



