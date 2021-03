Cisco : l'acquisition d'Acacia Communications est bouclée

Cisco a annoncé lundi qu'il avait finalisé l'acquisition d'Acacia Communications près de deux ans après l'annonce du rachat du spécialiste des équipements d'infrastructures de réseau.



Dans un communiqué, le groupe américain précise que l'opération - désormais bouclée après le feu vert des actionnaires d'Acacia - va lui permettre de renforcer son offre en matière de transport optique dans le cadre de son plan stratégique 'Internet for the Future'.



Cisco dit avoir fait l'acquisition d'Acacia pour un montant de 115 dollars par titre en numéraire, soit un prix d'achat total de l'ordre de 4,5 milliards de dollars.



Le groupe avait initialement annoncé l'acquisition d'Acacia Communications en juillet 2019 pour un montant d'environ 2,6 milliards de dollars.



