Cisco : une offre commune avec AT&T pour le bureau de demain

Cisco et AT&T ont annoncé vendredi qu'ils allaient s'associer afin de proposer une offre commune adaptée au format 'hybride' qui caractérisera le travail de demain, partagé entre bureau et télétravail.



La solution combinera l'offre professionnelle AT&T Business et la technologie d'appels Webex sous une plateforme 'cloud' certifiée de gestion des sessions et des appels d'entreprise connectant les utilisateurs.



A travers leurs réseaux respectifs, AT&T et Cisco disent viser un million d'utilisateurs pour cette plateforme dite 'UCMC' au cours des cinq années à venir.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.