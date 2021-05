Cisco : vers l'acquisition de Socio Labs

Cisco a annoncé mercredi qu'il avait l'intention de faire l'acquisition de Socio Labs, une société américaine non cotée en Bourse spécialisée dans l'organisation de conférences virtuelles.



Avec le rachat de cette plateforme, Cisco explique vouloir enrichir les fonctionnalités de son service Webex Events, qui permet déjà la tenue de réunions en ligne, de webinars ou de webcasts.



L'équipementier de réseaux note que l'opération va lui permettre de mettre la main sur plusieurs technologies permettant la mise en place d'événements hybrides, à séances multiples ou de grande ampleur.



L'arrivée de Socio Labs permettra aussi d'ajouter des fonctions de live streaming, de sponsoring ou de données analytiques avancées, un complément parfait aux outils de sondage, de questions-réponses (Q&A) de chat et de traduction en temps réel de Webex, souligne Cisco, qui estime que l'épidémie de Covid-19 a changé 'pour toujours' la façon d'organiser des événements.



