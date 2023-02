Cisco : publication trimestrielle de qualité

Cisco a dévoilé hier soir des résultats meilleurs que prévu et des prévisions prometteuses. Au deuxième trimestre, clos fin janvier, de l'exercice fiscal 2023, le bénéfice net du spécialiste des équipements de réseaux a reculé de 7% à 2,8 milliards de dollars, soit 67 cents par action. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 88 cents, dépassant de 3 cents le consensus. Pour sa part, le chiffre d'affaires de Cisco a progressé de 7% à 13,6 milliards de dollars alors que le marché visait 13,43 milliards de dollars.



Sur l'exercice, les revenus sont attendus en progression de 9% à 10,5% auparavant et le bénéfice par action ajusté est prévu entre 3,73 dollars et 3,78 dollars. Le marché prévoit pour sa part un bénéfice par action de 3,55 dollars.



Pour le seul troisième trimestre, le groupe technologique américain vise un bénéfice par action ajusté compris entre 96 cents et 98 cents (consensus : 90 cents) et un chiffre d'affaires en progression de 11% à 13%.