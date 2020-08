Cisco : rachat du spécialiste de la voix BabbleLabs

26/08/2020 | 12:03

Cisco a annoncé mercredi le rachat de BabbleLabs, un spécialiste californien des technologies de réduction du bruit et d'amélioration de la qualité de la voix, pour un montant qui n'a pas été dévoilé.



Selon le numéro un mondial des équipements réseaux, l'acquisition s'inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à intégrer un nombre croissant de composantes liées à l'intelligence artificielle (IA) au sein de sa plateforme d'outils collaboratifs.



Cisco explique que l'opération devrait notamment lui permettre d'améliorer la qualité du son de Webex, son offre pour les vidéoconférences et les réunions en ligne des entreprises.



BabbleLabs a recours à des techniques avancées permettant de distinguer la parole humaine des bruits indésirables et d'améliorer la qualité des transmissions des applications de communications et de conférence.



A en croire la dernière publication trimestrielle du groupe, Cisco dispose aujourd'hui de plus de 29 milliards de dollars de liquidités.



