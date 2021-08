Cisco : vers l'acquisition de la start-up israélienne Epsagon

Cisco a annoncé vendredi son intention de racheter Epsagon, une start-up israélienne spécialisée dans la mise en oeuvre de plateformes 'cloud' permettant le suivi des applications en ligne.



Les logiciels d'Epsagon aident les entreprises à dépanner et à surveiller leurs ressources en détaillant les opérations, la charge utile ou les mesures de performance, par exemple via des détails sur les types d'erreurs enregistrés.



Epsagon propose en particulier une intégration avec AWS (Amazon Web Services) qui permet aux entreprises de surveiller la charge de travail de leurs conteneurs d'applications.



Basé à Tel Aviv et à New York, Epsagon figure dans la liste de Gartner consacré aux fournisseurs les plus 'cool' dans l'analyse de performances.



Cisco - qui ne dévoile pas les termes de l'acquisition - dit vouloir faire jouer à Epsagon un 'rôle clé' dans son offre de supervision de bout en bout (Full-Stack) des réseaux et des infrastructures informatiques.



