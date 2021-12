La société de logiciels Salesloft lève de nouveaux fonds pour une valorisation de 2,3 milliards de dollars.

L'éditeur de logiciels d'aide à la vente Salesloft Inc. a annoncé jeudi qu'il avait levé des fonds auprès de la société de capital-investissement Vista Equity Partners pour une valorisation de 2,3 milliards de dollars, lui donnant ainsi une participation majoritaire, alors que la société profite du récent boom du secteur des logiciels d'entreprise.

Salesloft, qui a connu une croissance de plus de 125 % sur son marché européen, a déclaré qu'elle utiliserait les fonds levés pour se développer au-delà de l'Amérique du Nord et notamment en Europe.

Fondée en 2011, Salesloft compte IBM, Shopify et Cisco parmi ses clients et propose une plateforme pilotée par l'IA qui intègre les canaux de communication et les flux de travail et fournit également des analyses et des informations pour optimiser les ventes.

Le financement par capitaux propres dans le secteur des logiciels est en plein essor grâce à la numérisation rapide. Plus tôt en décembre, le fabricant de logiciels d'entreprise Genesys a levé des fonds à une évaluation de 21 milliards de dollars.

La société d'investissement axée sur la technologie Vista Equity, qui gère plus de 86 milliards de dollars d'actifs, a elle-même conclu plus de 60 transactions dans ce domaine cette année. Vista rejoindra également le conseil d'administration de Salesloft dans le cadre de l'opération.

L'opération de financement a été rapportée pour la première fois par le Wall Bourse Journal. (Reportage de Chavi Mehta et Shivani Tanna à Bengaluru ; édition de Vinay Dwivedi)