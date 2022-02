La valeur du jour à Wall Street - Cisco aux commandes du Dow Jones

Cisco (+3,80% à 56,31 dollars) domine un indice Dow Jones, dont seulement 4 valeurs sont dans le vert. Les investisseurs saluent les bons résultats du spécialiste des équipements de réseaux, ainsi que des mesures favorables à la rémunération des actionnaires, et en particulier 15 milliards de rachat d'actions. Avec une opinion Surpondérer sur la valeur, JPMorgan explique ces solides résultats par la bonne gestion des approvisionnements. L'analyste juge également que le plus dur est désormais passé pour ces contraintes.



Cisco a dévoilé hier soir des résultats meilleurs que prévu et un nouveau programme de rachat d'actions de 15 milliards de dollars.



Au deuxième trimestre, clos fin janvier, de l'exercice fiscal 2022, le bénéfice net de la firme californienne a augmenté de 17% à 3 milliards de dollars, soit 71 cents par action. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 84 cents, dépassant de 3 cents le consensus.



Pour sa part, le chiffre d'affaires de Cisco a progressé de 6% à 12,72 milliards de dollars alors que le marché visait 12,65 milliards de dollars. Il a pourtant fait face à des contraintes d'approvisionnement.



Le groupe a précisé qu'il avait enregistré des commandes de produits en croissance de plus de 30% pour le troisième trimestre et affiche ainsi un carnet de commandes de 14 milliards de dollars.



Pour le troisième trimestre, le groupe technologique américain vise un bénéfice par action ajusté compris entre 85 cents et 87 cents (consensus : 86 cents) et un chiffre d'affaires en progression de 3% à 5%. Les analystes interrogés par Bloomberg anticipent en moyenne une progression de 4% à 13,3 milliards de dollars.



Sur l'exercice, les revenus sont attendus en progression de 6% en moyenne et un bénéfice par action ajusté entre 3,41 dollars et 3,46 dollars.



Enfin, le dividende trimestriel a été augmenté de 3% à 38 cents par action.