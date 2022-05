Les actions de Cisco plongent après les blocages en Chine, la crise en Ukraine affecte les perspectives

Cisco Systems Inc a réduit ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année mercredi, après que les blocages de COVID en Chine et la guerre en Ukraine aient entraîné des ventes inférieures aux estimations au troisième trimestre, faisant chuter les actions de 13% dans des échanges prolongés.

Cisco est la dernière société américaine en date à voir ses bénéfices affectés par la politique "Zéro COVID" de Pékin, qui a aggravé les problèmes de la chaîne d'approvisionnement et freiné la demande des entreprises déjà sous la pression d'une inflation croissante.

Les dirigeants ont déclaré que l'arrêt des opérations en Russie et en Biélorussie en raison du conflit en cours a nui à la croissance des revenus.

La société prévoit désormais une croissance des revenus de 2 % à 3 % pour l'exercice 2022, contre une prévision antérieure de 5,5 % à 6,5 %.

"Nous pensons que notre performance en termes de revenus au cours des prochains trimestres dépend moins de la demande et plus de la disponibilité de l'offre dans cet environnement de plus en plus complexe", a déclaré le directeur général Chuck Robbins lors d'une conférence téléphonique après les résultats.

Ses prévisions de bénéfices ajustés de 3,29 à 3,37 dollars par action ont été abaissées par rapport aux 3,41 à 3,46 dollars par action prévus précédemment.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 87 cents pour un chiffre d'affaires de 12,8 milliards de dollars au troisième trimestre, contre des prévisions de 86 cents pour un chiffre d'affaires de 13,87 milliards de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.

Elle s'attend à ce que le chiffre d'affaires du quatrième trimestre baisse de 1 % à 5,5 %, tandis que le bénéfice ajusté attendu de 76 cents à 84 cents par action était bien inférieur aux estimations de 92 cents.

Les actions de Cisco se négociaient à 40 $ dans les échanges prolongés, après avoir clôturé en baisse de 4,4 % mercredi. Elles ont perdu environ 23,7 % depuis le début de l'année.