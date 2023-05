Les contrats à terme progressent grâce à l'optimisme suscité par l'accord sur le plafond de la dette ; les actions de Cisco chutent

Les contrats à terme sur l'indice boursier américain ont progressé jeudi sur fond d'optimisme quant à un accord potentiel pour éviter un défaut de paiement catastrophique, tandis que les actions de Cisco ont été touchées par le ralentissement de la demande pour les produits du fabricant d'équipements de réseau.

Les échanges ont été nerveux avant les résultats et les prévisions du géant du commerce de détail Walmart Inc, qui seront examinés pour toute révision, et son commentaire sur les tendances des dépenses de consommation. Ses actions ont augmenté de 0,5 % dans les échanges avant bourse.

Les résultats obtenus cette semaine par des détaillants tels que Target Corp , Home Depot Inc et TJX Companies Inc ont montré que les consommateurs se détournaient des produits non essentiels tels que l'électronique et les articles ménagers face à une inflation élevée.

Les principaux indices de Wall street ont terminé la séance précédente en hausse après que le président Joe Biden et le principal républicain du Congrès américain Kevin McCarthy ont réitéré leur détermination à trouver rapidement un accord pour relever le plafond de la dette fédérale de 31 400 milliards de dollars, acceptant de discuter dès dimanche.

"Nous n'avons pas eu beaucoup de développements concrets, mais les négociations se poursuivent et l'ambiance a été améliorée par le fait que tous les acteurs principaux ont réitéré qu'ils voulaient éviter un défaut de paiement, ce qui a aidé à rassurer les participants au marché", ont écrit les stratèges de la Deutsche Bank dans une note.

À 5:35 a.m. ET, le Dow e-minis était en hausse de 21 points, ou 0,06%, le S&P 500 e-minis était en hausse de 6,25 points, ou 0,15%, et le Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 21,75 points, ou 0,16%.

Les actions de Cisco Systems Inc, qui font partie du Dow Jones Industrial Average, ont chuté de 3,6 % après que la société a déclaré qu'un important arriéré de produits dû à des contraintes de la chaîne d'approvisionnement a réduit la demande de nouvelles commandes de la part des clients.

Take-Two Interactive Software Inc. a bondi de 10,8 % après avoir dépassé les estimations des analystes concernant les ventes trimestrielles ajustées, grâce à la forte demande pour les titres traditionnels "NBA 2K" et "Grand Theft Auto".

Les actions du fabricant de puces Micron Technology Inc ont gagné 2,4 %, car il prévoit d'investir jusqu'à 500 milliards de yens (3,70 milliards de dollars) au Japon dans de nouvelles puces au cours des prochaines années.

Le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, a déclaré qu'il accueillait favorablement et attendait davantage d'investissements de la part des fabricants de puces mondiaux dans le pays. (Reportage de Shreyashi Sanyal à Bengaluru ; rédaction de Maju Samuel)