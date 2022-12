Citadel célèbre une année record chez Disney, tandis que Wall street subit des pertes.

Selon le porte-parole de Citadel, Zia Ahmed, Griffin a payé de ses propres poches pour qu'environ 10 000 employés et leurs familles convergent vers Walt Disney World en Floride pour trois jours de célébrations dans le Magic Kingdom et d'autres parcs à thème.

Griffin a payé les billets d'avion depuis des villes comme New York, Houston, Paris et Zurich, ainsi que les hôtels, les billets d'entrée aux parcs et les repas - des côtelettes d'agneau aux sushis et à la paella - pour applaudir les retours de films à succès et les anniversaires importants.

Cette année s'annonce comme un record pour Citadel et Citadel Securities, a confirmé le porte-parole.

Coldplay, le groupe de rock britannique que Griffin affectionne particulièrement, a joué lors d'un concert samedi aux côtés de la chanteuse Carly Rae Jepsen et du DJ Diplo.

La nouvelle de la célébration a été rapportée pour la première fois par Insider.

GROS RETOURS

La société de fonds spéculatifs, qui gère 59 milliards de dollars d'actifs, a déclaré aux investisseurs que son fonds phare Wellington avait enregistré un rendement d'environ 32 % jusqu'à la fin du mois de novembre, ce qui contraste fortement avec une grande partie de Wall street et de l'économie en général.

Le Citadel Global Fixed Income Fund est en hausse de 28,1 % pour l'année, tandis que le Citadel Tactical Trading est en hausse de 22,4 % et le Citadel Equities Fund est en hausse de 17,8 %, a déclaré un investisseur.

Le fonds spéculatif moyen a perdu 4 % et l'indice boursier américain de référence S&P 500 a plongé de 16 % cette année, la Réserve fédérale luttant contre une inflation élevée et une récession potentielle.

Dans tout Wall street, les entreprises se préparent à des temps plus difficiles en supprimant des emplois et des primes. De nombreux Américains se débattent avec la hausse des prix de la nourriture, de l'essence et des loyers. Après la crise financière de 2008, les entreprises de Wall street qui ont été critiquées pour leurs excès ont parfois évité les rassemblements somptueux ou les ont organisés en privé.

Pour Griffin, 54 ans, dont la valeur nette personnelle est estimée à 32 milliards de dollars, les festivités ont marqué le 20e anniversaire de Citadel Securities et le 32e anniversaire du fonds spéculatif, dont les plans initiaux de fête en 2020 ont été sabordés par la pandémie. Le personnel d'Asie aura une célébration séparée l'année prochaine, a déclaré le porte-parole.

UN "AVENIR INCROYABLE" EN PERSPECTIVE

"Nous avons construit l'équipe la plus extraordinaire non seulement de notre histoire - mais aussi de l'histoire de la finance", a déclaré Griffin à la foule, selon le porte-parole. "Nous avons un avenir incroyable devant nous - et je me réjouis des chapitres qui restent à écrire."

Citadel se targue depuis longtemps de retours sur investissement époustouflants, mais les gains de 2022 sont particulièrement remarquables car ils coïncident avec des pertes à deux chiffres chez d'autres grands fonds spéculatifs, dont Tiger Global Management.

Les rendements de Citadel ont également dépassé ceux de ses rivaux, comme le Composite Fund de DE Shaw, qui affiche une hausse de 22,5 % pour l'année, et Millennium International, qui affiche une hausse de 10,2 %. Les représentants de ces sociétés n'ont pas fait de commentaires.

Au cours des cinq dernières années, le fonds Wellington de Citadel a enregistré un rendement de 172,2 %, selon un investisseur, battant le rendement de 68,4 % du S&P 500 et le rendement moyen de 25 % affiché par les fonds spéculatifs.

La Floride, l'État où Griffin est né, est devenue d'une importance capitale pour son entreprise. Il a annoncé son intention de transférer le siège du fonds spéculatif et de la société de trading de Chicago (Illinois) à Miami après avoir longtemps critiqué les impôts et le taux de criminalité de cette dernière ville.

Pendant la pandémie, Griffin avait déjà déplacé certaines opérations en Floride en louant le luxueux hôtel Four Seasons de Palm Beach pour assurer la continuité des activités, afin qu'un groupe de traders soit dans sa propre bulle pour traiter les transactions et fournir des liquidités aux clients particuliers et institutionnels.

Griffin a fait don de millions de dollars aux arts et à des causes éducatives et médicales. Plus près de chez lui, l'investisseur voulait offrir aux employés - et à leurs 2 500 enfants - un week-end avec Mickey Mouse en guise de "remerciement" pour avoir fait de Citadel une puissance de Wall street.

Le samedi, Coldplay a interprété une série de tubes rock, dont un hymne qui a saisi la scène.

"Cela pourrait être le para-para-paradis", a chanté le groupe.