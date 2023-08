Citi Trends, Inc. est un détaillant spécialisé dans l'habillement, les accessoires et les tendances pour la maison, principalement pour les familles afro-américaines et multiculturelles aux États-Unis. Elle exploite plus de 611 magasins dans des marchés urbains, suburbains et ruraux dans 33 États. Il propose une gamme de marchandises, notamment des vêtements pour les juniors, les miss et les femmes (grande taille), y compris des vêtements de sport, des vêtements d'extérieur, des vêtements de nuit, de la lingerie et des blouses. Elle propose des vêtements pour hommes et grands hommes, y compris des vêtements de sport et d'extérieur à la mode et des vêtements à la mode pour garçons et filles jusqu'à la taille 20 et des tailles pour nouveau-nés, nourrissons et enfants en bas âge, ainsi que des uniformes pour enfants et des accessoires pour enfants. Elle propose également des sacs à main, des bagages, des chapeaux, des ceintures, des lunettes de soleil, des bijoux et des montres pour hommes et femmes, des sous-vêtements de base pour toute la famille, des produits de beauté et des parfums pour femmes et hommes, des articles pour la chambre à coucher, la salle de bains, la cuisine et des accessoires de décoration, ainsi que des chaussures de ville et de loisirs dans des tailles pour hommes, femmes et enfants.

Secteur Détaillant habillement et accessoires