(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres ce jeudi.

----------

AIM - GAGNANTS

----------

SDX Energy PLC, en hausse de 17% à 4,38 pence, fourchette de 12 mois 3,50p-9,50p. La société pétrolière et gazière axée sur l'Afrique du Nord reçoit un prépaiement de gaz d'environ 1,9 million USD de la part de la filiale Citic Group. Le prépaiement serait une preuve de "l'approfondissement du partenariat" entre les deux parties. Citic Dicastal est le plus grand fournisseur de SDX et a une demande "croissante et immédiate" pour son gaz. Elle utilisera les fonds pour financer le forage du puits KSR-21 au Maroc.

----------

Tavistock Investments PLC, en hausse de 9,3% à 5,19 pence, fourchette de 12 mois 4,25 pence-9,50 pence. Le gestionnaire d'investissement déclare que les transactions des cinq premiers mois de son exercice financier, qui se termine le 31 mars, sont "significativement" supérieures à celles de la période équivalente de l'année dernière. Le revenu brut a augmenté de 19 % pour atteindre 17,2 millions de livres sterling, contre 14,5 millions de livres sterling l'année précédente, et la marge brute a augmenté de 40 % pour atteindre 6,7 millions de livres sterling, contre 4,8 millions de livres sterling. Tavistock affiche également un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements de 1,6 million de livres sterling, contre une perte de 140 000 livres sterling l'année précédente.

----------

AIM - LOSERS

----------

MaxCyte Inc, baisse de 20% à 198,90p, fourchette de 12 mois 170p-650,00p. Le fournisseur de technologies de plate-forme axées sur l'ingénierie cellulaire fait part d'une mise à jour décevante pour le troisième trimestre. Le chiffre d'affaires total devrait chuter de 25% à 27% par rapport à l'année précédente pour atteindre entre 7,8 et 8,0 millions de dollars. Le chiffre d'affaires des activités principales devrait chuter de 33 % à 35 %. L'entreprise s'attend désormais à ce que son chiffre d'affaires annuel se situe entre 34 et 36 millions de dollars, contre 44,3 millions de dollars en 2022. Cela est dû à la "volatilité continue de l'activité des clients dans le secteur des outils des sciences de la vie", qu'elle attribue à l'environnement de financement déprimé dans le secteur de la thérapie cellulaire et génique. En mars, MaxCyte prévoyait une croissance annuelle de 21 % à 26 %, avant de réduire la fourchette à 8 % à 12 % en mai.

----------

Helium One Global Ltd, baisse de 19% à 4,05 pence, fourchette de 12 mois 3,90 pence-10,30 pence. L'explorateur d'hélium centré sur la Tanzanie signale un revers dans le forage du puits Tai-3. Il a déclaré mercredi en fin de journée que son appareil de forage Predator 220 avait subi une défaillance d'un composant dans le support principal de l'appareil. "Afin d'entreprendre les réparations nécessaires, des pièces mécaniques devront être apportées de l'extérieur de la Tanzanie et, par conséquent, nous devrons suspendre temporairement les opérations pendant que ces réparations sont effectuées", explique l'entreprise. L'entreprise s'attend à ce qu'il faille environ deux semaines pour se procurer les pièces nécessaires et réparer la plate-forme. Elle prévoit ensuite de reprendre le forage conformément à son programme initial.

----------

Par Elizabeth Winter, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

