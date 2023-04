L'entreprise chinoise CITIC acquiert une participation majoritaire dans Nanjing Iron & Steel

Les aciers spéciaux sont des métaux produits à l'aide d'éléments supplémentaires qui confèrent à l'acier des propriétés spéciales telles que la résistance à la chaleur, la dureté ou la résistance à la corrosion.

L'acquisition représente la poursuite de la consolidation des aciéries nationales chinoises.

Xinye Steel, filiale de CITIC, achètera essentiellement la part d'une filiale de Nanjing Iron & Steel qui était auparavant détenue par Fosun International Ltd et que Fosun prévoyait de vendre à Jiangsu Shagang.

Dans le cadre de cet accord, Nanjing Iron & Steel a émis de nouveaux capitaux que Xinye achètera pour 13,58 milliards de yuans (1,97 milliard de dollars), ce qui donnera à Xinye une participation de 55,25 % dans Nanjing Iron & Steel Group, a déclaré CITIC à la Bourse de Hong Kong.

En temps utile, Nanjing Iron & Steel a exercé son droit de préemption pour empêcher Fosun de vendre sa participation de 60 % dans la filiale Nanjing Iron & Steel United à Jiangsu Shangang, payant Fosun 13,58 milliards de yuans.

L'acquisition de Xinye portera la capacité de production d'aciers spéciaux de CITIC à plus de 30 millions de tonnes par an et renforcera ses avantages concurrentiels dans les domaines de l'acier en barres, de l'acier en fil et de l'acier en plaques, a déclaré CITIC dans son communiqué.

Le prix des actions de Nanjing Steel a augmenté de 0,26% à 3,90 yuans à 0242 GMT lundi, tandis que celui de CITIC a glissé de 0,2% à 9,16 yuans.

(1 $ = 6,8915 yuans chinois renminbi)