CITIC OFFSHORE HELICOPTER CO.,LTD. est une société basée en Chine dont l'activité principale est la fourniture de services de vol intégrés. La société opère principalement à travers cinq segments. Le segment Offshore Oil fournit des services de vol en hélicoptère pour le pétrole offshore. Le segment des pilotes portuaires fournit principalement des services de pilotage portuaire dans les ports de Tianjin, Lianyungang, Zhanjiang et Qingdao, entre autres. Le segment de la navigation terrestre est principalement impliqué dans la protection des forêts, les lignes de patrouille, les expéditions polaires, le séquestre et d'autres services de vol d'hélicoptères navigables. Le segment de la maintenance de la navigation fournit des services de maintenance après-vente aux compagnies d'aviation et d'hélicoptères. Le secteur de la formation à la navigation s'occupe principalement de la formation aux licences de modèles réduits pour les pilotes et les ingénieurs de maintenance, ainsi que de la formation à la gestion fonctionnelle et autres. La société exerce principalement ses activités sur le marché national.

Secteur Compagnies aériennes