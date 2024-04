China International Capital Corp (CICC) est en train de réduire le salaire de base des banquiers d'affaires onshore de 25 %, selon trois sources, dans le cadre d'un effort majeur de réduction des coûts sur fond de volatilité des marchés et de la politique d'austérité de Pékin.

Certains des négociateurs concernés ont été informés vendredi de ces réductions, ont déclaré les sources, qui ont connaissance des réductions de salaire mais ont refusé d'être nommées car elles ne sont pas autorisées à parler aux médias.

Les réductions prendront effet immédiatement, ont déclaré deux des sources. La CCPI n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters dimanche.

Les réductions de salaire toucheront plus de 2 000 banquiers et interviennent après que l'une des plus grandes banques d'investissement de Chine en termes d'effectifs a réduit les primes des banquiers l'année dernière jusqu'à 40 %, comme Reuters l'a rapporté en avril de l'année dernière.

La décision, rare, de la plus grande banque d'investissement de réduire d'un quart le salaire de base souligne les défis auxquels les sociétés financières chinoises sont confrontées dans un contexte de ralentissement de l'économie et de stagnation des introductions en bourse dans les principales destinations de cotation, à savoir la Chine et Hong Kong.

Les banquiers d'affaires sont généralement soumis à des primes volatiles basées sur les performances, mais les réductions drastiques du salaire de base sont moins courantes. L'année dernière, l'entreprise rivale CITIC Securities a réduit les salaires de sa division banque d'investissement jusqu'à 15 %, a rapporté Reuters en juin, citant des sources.

Les fonds levés par les entreprises chinoises lors des introductions en bourse, sur les marchés onshore et offshore, ont chuté de 80 % à 2,9 milliards de dollars au premier trimestre par rapport à l'année précédente, selon les données de LSEG.

Les sociétés financières chinoises se sont également lancées dans une cure d'austérité au cours des deux dernières années - en réduisant les salaires et les primes et en demandant au personnel de ne pas porter de vêtements et de montres de luxe au travail - alors que Pékin s'efforce de combler le fossé entre les riches et les pauvres.

Par ailleurs, alors que Pékin poursuit sa politique de "prospérité commune", le principal organisme de surveillance de la corruption en Chine s'est engagé l'année dernière à éliminer les idées d'une "élite financière" à l'occidentale et à rectifier l'hédonisme d'une recherche excessive de "goûts haut de gamme".

Les professionnels de la finance font partie des travailleurs les mieux payés de la Chine communiste. Leur richesse et leur style de vie tape-à-l'œil ont souvent fait l'objet de critiques de la part du public sur les médias sociaux, alors que l'économie ralentissait.

La banque envisage également des suppressions d'emplois dans son unité de banque d'investissement offshore à Hong Kong, a déclaré l'une des trois sources. Le nombre de banquiers basés en permanence à l'étranger n'est pas clair.

La banque n'a pas encore annoncé les primes pour 2023, selon deux des trois sources, qui ont déclaré que les banquiers de la société ont commencé à recevoir des notifications de primes à partir de début avril.

Les fonds levés via les introductions en bourse par la CICC en Chine continentale ont chuté de 31 % à 359 milliards de yuans (49,5 milliards de dollars) en 2023 par rapport à 2022, tandis que les produits des introductions en bourse à Hong Kong ont plongé de 56 % à 5,9 milliards de dollars, selon les données du rapport annuel de la banque publié en mars.

Le bénéfice attribuable aux actionnaires de la société de courtage basée à Pékin a chuté de 19 % en 2023 par rapport à 2022 pour atteindre 6,2 milliards de yuans, après une baisse de 29 % en 2022 par rapport à un record historique de 10,8 milliards en 2021, selon le rapport.

(1 $ = 7,2464 yuans) (Reportage de Selena Li, Julie Zhu et Summer Zhen à Hong Kong ; Reportage complémentaire du bureau de Shanghai ; Rédaction de Sumeet Chatterjee et Tom Hogue)