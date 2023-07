La société chinoise CITIC Securities prévoit de transférer des dizaines de banquiers de sa plateforme offshore CLSA à Hong Kong vers le continent afin de réduire les coûts et de répondre à la demande de Pékin de réduire les inégalités de revenus dans le secteur financier, ont déclaré des personnes ayant connaissance du dossier.

Dans le cadre d'un mouvement d'une ampleur inhabituelle pour un secteur où les délocalisations individuelles sont plus courantes, CLSA devrait exiger que les banquiers d'investissement déménagent en Chine continentale et que leur salaire soit ramené au niveau local, faute de quoi ils risqueraient de perdre leur emploi, ont déclaré trois personnes.

Elles ont refusé d'être nommées car elles n'étaient pas autorisées à parler aux médias.

CLSA s'est refusé à tout commentaire. CITIC n'a pas répondu aux questions de Reuters.

CITIC, la première banque d'investissement de Chine en termes de valeur de marché, cherche à réduire les coûts de sa branche offshore alors que les transactions sont au point mort, a déclaré l'une de ces personnes.

Cette décision intervient quelques semaines après que CITIC a réduit les salaires dans sa division de banque d'investissement, diminuant les salaires de base des banquiers basés en Chine continentale jusqu'à 15 %.

Les négociateurs financiers bien payés de Chine ont subi des réductions de salaire et des avantages dans l'ensemble du secteur, car leurs employeurs publics répondent à la campagne de "prospérité commune" de Pékin par des mesures d'austérité.

Les revenus des employés de CITIC sur le continent étaient les plus élevés de toutes les banques d'investissement en Chine l'année dernière, selon les déclarations annuelles des entreprises, atteignant 840 000 yuans (117 107,45 $) en moyenne par personne.

Le premier groupe d'employés de CLSA qui sera délocalisé devrait faire l'objet d'une décision dès cette semaine, avec un nombre à "un chiffre" au sein de la division banque d'investissement, sur la base d'une évaluation des performances, a déclaré la première personne.

D'autres personnes seront probablement touchées par la suite, a ajouté cette personne.

À plus long terme, plus de 30 % des 200 employés de la banque d'investissement de CLSA à Hong Kong pourraient recevoir l'offre, a déclaré une deuxième personne, ajoutant que le plan était sujet à d'autres changements.

Plus de 80 négociateurs qui jouent un rôle dans l'exécution et la couverture des opérations de CLSA en Chine, et dont la majorité se rend très fréquemment en Chine continentale, figurent parmi les personnes les plus susceptibles d'être touchées, a ajouté la deuxième personne.

Cette mesure entraînerait une réduction de 25 à 50 % du salaire de base, car les négociateurs de Hong Kong sont généralement mieux payés que leurs homologues du continent, selon la deuxième personne.

Face au ralentissement de la croissance économique et au taux de chômage record des jeunes, Pékin a intensifié sa campagne visant à éradiquer le mode de vie somptueux de l'élite du secteur financier du pays, qui pèse 57 000 milliards de dollars.

Les banquiers ont reçu l'ordre de ne pas porter de vêtements et de montres de luxe au travail et de limiter leurs frais de voyage et de représentation.

CITIC et ses homologues chinois et internationaux ont également dû faire face à un environnement de marché difficile qui a pesé sur les revenus des transactions et du négoce. Des banques de Wall Street telles que Goldman Sachs, JPMorgan et Morgan Stanley ont supprimé des emplois dans la banque d'investissement en Chine au cours des 12 derniers mois.

CLSA, fondée par d'anciens journalistes australiens et canadiens en 1986, était autrefois connue pour être un employeur important d'expatriés à Hong Kong, mais elle a perdu une grande partie de son personnel dans les années qui ont suivi le rachat de la banque par CITIC en 2013. (1 $ = 7,1729 yuans chinois renminbi) (Reportage de Selena Li et Xie Yu à Hong Kong ; Rédaction de Jamie Freed)