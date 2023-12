Citicore Energy REIT Corporation est une société basée aux Philippines qui opère en tant que fonds d'investissement immobilier. L'objectif principal de la société est d'explorer, de développer et d'utiliser des ressources renouvelables, en mettant l'accent sur la production d'énergie solaire et éolienne, de concevoir, de construire, d'ériger, d'assembler, de mettre en service et d'exploiter des centrales électriques et des installations connexes pour convertir l'énergie renouvelable en une forme utilisable pour la production et la distribution d'électricité, et d'exercer d'autres activités auxiliaires et accessoires. Elle opère à travers deux segments : la vente d'énergie solaire et le leasing. Le secteur de la vente d'énergie solaire est engagé dans la production d'électricité à partir de l'énergie solaire par le biais de son projet Clark Solar Power. Le secteur de la location est engagé dans les opérations de location de la société avec des parties liées. Ses propriétés en location comprennent la centrale solaire Clark, la propriété Armenia, la propriété Toledo, la propriété Silay et la propriété Dalayap.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé