Citicore Renewable Energy Corporation est une société philippine spécialisée dans les énergies renouvelables. La société développe et exploite des plateformes d'énergie solaire, hydroélectrique au fil de l'eau et éolienne en mer dans le pays. Elle exploite au total dix centrales solaires et des systèmes solaires en micro-réseau sur les toits, d'une capacité totale de 285 MWpdc, tous stratégiquement situés dans le pays. Ses installations solaires comprennent Citicore Solar (CS) Bulacan, Inc, CS Bataan, Inc, CS Tarlac 1, Inc, CS Tarlac 2, Inc, Clark Solar Farm, Inc, CS South Cotabato, Inc, CS Cebu, Inc, CS Negros Occidental, Inc, Arayat-Mexico Solar Farm (JV avec ACEN), et des systèmes de toits solaires à Bataan. La société s'est également lancée dans le développement de centrales hydroélectriques au fil de l'eau à Ilaguen, Isabela. Ses activités comprennent l'énergie solaire, l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne et les fournisseurs d'électricité au détail. Elle se concentre sur la révolution de l'énergie propre aux Philippines. La société est une filiale à 100 % de Citicore Power, Inc. (CPI).