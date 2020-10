CITIGROUP : JPMorgan dégrade à Neutre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan a abaissé sa recommandation de Surpondérer à Neutre avec un objectif de cours de 57,50 dollars sur Citigroup, qui a écopé d’une amende en raison d’une gestion des risques insuffisante. Le bureau d’études explique que Citigroupe a un déficit de crédibilité par rapport à ses pairs en raison de sa rentabilité beaucoup plus faible, et les exigences des autorités augmenteront la pression car elle devra augmenter ses dépenses - le manque de personnel et de technologie dans certains domaines ayant été explicitement mentionné.